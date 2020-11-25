Компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе могут выплатить за 3-4 года

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук прогнозирует, что через три-четыре года государство сможет осуществить компенсацию за все жилье, которое было разрушено из-за войны на Донбассе, вызванной вооруженной агрессией РФ.

— По нашей информации, около 700 домов полностью разрушены. Такие данные мы получаем от Луганской и Донецкой областных государственных администраций, которые с 2014 года фиксировали эти разрушения во время обстрелов и взрывов, — сказала Голованчук.

По ее словам, это не окончательная цифра, поскольку часть домов была восстановлена ​​за счет собственных средств или международных организаций, есть дома, к которым не могут добраться, так как они находятся непосредственно на линии разграничения. Кроме того, не все разрушенные объекты были зарегистрированы как жилые дома.

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Также Голованчук сообщила, что на 2021 по этой программе предполагается выделить 114 млн грн, что позволит за три-четыре года провести полную компенсацию.

— Я понимаю, что для большинства людей потеря имущества и иногда потеря родных в этих домах не может быть исчислена никакими сотнями тысяч гривен. Но подчеркну, что через эту процедуру компенсируются утраченные имущественные права. То есть речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт его потери, — добавила замминистра.

Первые восемь заявителей в Луганской области и девять заявителей в Донецкой области получат компенсацию за разрушенное жилье в результате вооруженной агрессии РФ. Соответствующие решения уже приняли на комиссиях по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры), которых были разрушены в результате войны на Донбассе.

2 сентября 2020 г. Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации за разрушенное жилье.

Оформление компенсации

Чтобы получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе нужно подать соответствующие документы в органы местной власти по месту регистрации жилья. После чего нужно будет ожидать решение по обследованию бывшего места жительства.

После получения акта обследования его нужно зарегистрировать в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и подать второй пакет документов в органы местной власти.