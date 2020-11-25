Батьки новонароджених знову можуть отримуватимуть одноразову натуральну допомогу Пакунок малюка.

Відповідне рішення під час засідання ухвалив Кабмін.

Відповідно до постанови, Пакунок малюка видаватимуть в пологовому будинку на кожну народжену дитину. Також його можна буде отримати в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання або за місцем перебування отримувача.

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Разом з тим, ухвалена постанова передбачає, якщо батьки дітей, які народилися в період з 24 жовтня 2020 року по 1 липня 2021 року, протягом 30 днів від дня народження з незалежних від них причин не змогли забрати допомогу, то вони зможуть отримати її у формі грошової компенсації.

У жовтні цього року президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення Пакунку малюка.

Документ передбачає, що допомога видаватиметься протягом 30 днів після народження дитини. Її вартість повинна становити не менше, ніж три розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6 років.

До цього замість Пакунка малюка батькам видавали 5 тис. грн після народження дитини.