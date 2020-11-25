Авиакомпания SkyUp планирует расширить географию полетов летом 2021 года девятью странами Европы и Ближнего Востока.
Ее самолеты будут летать в Польшу, Словакию, Германию, Португалию, Данию, Швецию, Нидерланды, Сербию и Иорданию.
Кроме того, увеличится и количество городов, в аэропортах которых будут приземляться самолеты SkyUp, однако список компания пока не озвучивает.
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Больше всего рейсов будет выполняется из Киева. Также перевозчик планирует увеличить количество вылетов из региональных центров Украины:
- из Харькова — в Грузию, Грецию, Чехию, Италию, Испанию, Болгарию и Кипр;
- из Одессы — в Грузию, Чехию, Испанию, Турцию, Армению и Нидерланды;
- со Львова — в Грузию, Грецию, Чехию, Италию, Испанию, Турцию, Болгарию, Францию и Израиль;
- из Запорожья — в Грузию, Грецию, Чехию, Испанию, Турцию и Кипр.
Маршруты SkyUp на зиму
Авиакомпания SkyUp рассказала, по каким маршруткам будут летать зимой ее самолеты.
Перевозчик добавил ряд новых стран.
Подробный график перелетов авиакомпании SkyUp на зиму 2020/2021 смотрите на Фактах ICTV.
Источник: SkyUp