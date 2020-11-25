Авиакомпания SkyUp планирует расширить географию полетов летом 2021 года девятью странами Европы и Ближнего Востока.

Ее самолеты будут летать в Польшу, Словакию, Германию, Португалию, Данию, Швецию, Нидерланды, Сербию и Иорданию.

Кроме того, увеличится и количество городов, в аэропортах которых будут приземляться самолеты SkyUp, однако список компания пока не озвучивает.

Читайте: Ручная кладь SkyUp: что можно и запрещено брать на борт

Больше всего рейсов будет выполняется из Киева. Также перевозчик планирует увеличить количество вылетов из региональных центров Украины:

из Харькова — в Грузию, Грецию, Чехию, Италию, Испанию, Болгарию и Кипр;

из Одессы — в Грузию, Чехию, Испанию, Турцию, Армению и Нидерланды;

со Львова — в Грузию, Грецию, Чехию, Италию, Испанию, Турцию, Болгарию, Францию и Израиль;

из Запорожья — в Грузию, Грецию, Чехию, Испанию, Турцию и Кипр.

Маршруты SkyUp на зиму

Авиакомпания SkyUp рассказала, по каким маршруткам будут летать зимой ее самолеты.

Перевозчик добавил ряд новых стран.

Подробный график перелетов авиакомпании SkyUp на зиму 2020/2021 смотрите на Фактах ICTV.

Источник: SkyUp