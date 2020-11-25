В отношениях Украины и Венгрии снова возникла напряженность. 24 ноября отказали во въезде венгерскому политику Иштвану Грежи, который проводил агитацию во время местных выборов. А сегодня МИД страны вызвал для объяснений посла Украины в Будапеште Любовь Непоп.

– Это прозвучало как гром среди ясного неба, – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и передал через посла ноту, выразив надежду на восстановление добрых отношений.

По его словам, запрет на въезд Грежи противоречит развитию дружбы.

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Сийярто отметил, что на переговорах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой две с половиной недели назад они договорились оставить позади напряженность, которая возникла во время местных выборов в Украине.

Новый дипломатический скандал с Венгрией

24 ноября уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Саболч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштвану Грежи отказано во въезде на территорию Украины.

Причиной такого решения стало нарушение политиком украинского избирательного законодаства — иностранцам запрещено агитировать на выборах.

В МИД подчеркнули, что это не касается сферы межгосударственных отношений, а только конкретного гражданина.

Источник: Hungary Today