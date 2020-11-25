У відносинах України та Угорщини знову виникла напруженість. 24 листопада відмовили у в’їзді угорському політику Іштвану Грежі, який проводив агітацію під час місцевих виборів. А сьогодні МЗС країни викликало для пояснень посла України в Будапешті Любов Непоп.

– Це прозвучало як грім серед ясного неба, – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто і передав через посла ноту, висловивши надію на відновлення добрих відносин.

За його словами, заборона на в’їзд Грежі суперечить розвитку дружби.

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Сійярто зазначив, що на переговорах з українським колегою Дмитром Кулебою два з половиною тижні тому вони домовилися залишити позаду напруженість, яка виникла під час місцевих виборів в Україні.

Новий дипломатичний скандал з Угорщиною

24 листопада уповноваженому уряду Угорщини з питань співробітництва між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштвану Грежі відмовлено у в’їзді на територію України.

Причиною такого рішення стало порушення політиком українського виборчого законодаства – іноземцям заборонено агітувати на виборах.

У МЗС наголосили, що це не стосується сфери міждержавних відносин, а лише конкретного громадянина.

Джерело: Hungary Today