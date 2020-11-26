Кабмин предлагает разрешить Раде увольнять директора НАБУ

Правительство подаст в Верховную Раду изменения в закон, в которых предложит парламенту принимать решение об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро с должности при наличии оснований четко выписанных в законе.

Однако в документе будет прописана норма, что действующий руководитель НАБУ Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия до момента назначения нового руководителя.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина отметил, что таким образом удастся укрепить антикоррупционную архитектуру и остаться верными антикоррупционной политике.

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Согласно действующему законодательству, полномочия директора Национального бюро прекращаются в связи с истечением срока его полномочий или смертью.

В августе этого года Конституционный суд признал незаконным назначение Артема Сытника главой НАБУ.

Он пришел к выводу, что назначение президентом Украины в 2015 году руководителя органа, который по своим полномочиям функционально относится к органу исполнительной власти, нарушает функциональное разделение власти.

Поэтому, назначив директора НАБУ, глава государства вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил процедуру запрета узурпации государственной власти.