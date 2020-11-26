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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Кабмін пропонує дозволити Раді звільняти директора НАБУ

Уряд подасть до Верховної Ради зміни до закону, у яких запропонує парламенту ухвалювати рішення про звільнення директора Національного антикорупційного бюро з посади за наявності підстав чітко виписаних у законі.

Однак у документі буде прописана норма, що чинний керівник НАБУ Артем Ситник продовжує виконувати свої повноваження до моменту призначення нового керівника.

Премєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну зазначив, що у такий спосіб вдасться зміцнити антикорупційну архітектуру та залишитися вірними антикорупційній політиці.

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Згідно з чинним законодавством, повноваження директора Національного бюро припиняються у зв’язку із закінченням терміну його повноважень або смертю.

У серпні цього року Конституційний суд визнав незаконним призначення Артема Ситника главою НАБУ.

Він дійшов висновку, що призначення президентом України у 2015 році керівника органу, який за своїми повноваженнями функціонально належить до органу виконавчої влади, порушує функціональний розподіл влади.

Тому, призначивши директора НАБУ, глава держави вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив процедуру заборони узурпації державної влади.

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