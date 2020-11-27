Кто возглавил Киевский областной совет

В Киевском областном совете прошло голосование за пост председателя.

Больше всего голосов получил представитель фракции Слуга народа Александр Скляров. Его кандидатуру поддержали 44 депутата.

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Выборы в облсовет прошли 25 октября. По результатам 84 места разделили между собой пять партий: ЕС, Слуга народа, Батькивщина, За майбутне и ОПЗЖ.

Александр Скляров занимал должность первого заместителя главы Киевской областной государственной администрации. Согласно декларации за 2019 год, доходы Склярова составили 1 млн 698 тыс. 465 грн — зарплата и пенсия.

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