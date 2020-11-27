Кто возглавил Киевский областной совет

В Киевском областном совете прошло голосование за пост председателя.
Больше всего голосов получил представитель фракции Слуга народа Александр Скляров. Его кандидатуру поддержали 44 депутата.
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Выборы в облсовет прошли 25 октября. По результатам 84 места разделили между собой пять партий: ЕС, Слуга народа, Батькивщина, За майбутне и ОПЗЖ.
Александр Скляров занимал должность первого заместителя главы Киевской областной государственной администрации. Согласно декларации за 2019 год, доходы Склярова составили 1 млн 698 тыс. 465 грн — зарплата и пенсия.
В Борисполе назначили новую дату выборов мэра
Бориспольская городская ТИК назначила повторные выборы городского головы на 17 января 2021 года. Ранее ТИК приняла решение проводить выборы 31 января, но Центральная избирательная комиссия его отменила.
Избирательная кампания начнется с 28 ноября 2020 года.