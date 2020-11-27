Хто очолив Київську обласну раду

У Київській обласній раді пройшло голосування на посаду голови.
Найбільше голосів отримав представник фракції Слуга народу Олександр Скляров. Його кандидатуру підтримали 44 депутати.
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Вибори до облради пройшли 25 жовтня. За результатами 84 місця розділили між собою п’ять партій: ЄС, Слуга народу, Батьківщина, За майбутнє та ОПЗЖ.
Олександр Скляров обіймав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації. Згідно з декларацією за 2019 рік, доходи Склярова склали 1 млн 698 тис. 465 грн — зарплата і пенсія.
У Борисполі призначили нову дату виборів міського голови
Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори міського голови на 17 січня 2021 року. Раніше ТВК ухвалила рішення проводити вибори 31 січня, але Центральна виборча комісія його скасувала.
Виборча кампанія почнеться з 28 листопада 2020 року.