Хто очолив Київську обласну раду

У Київській обласній раді пройшло голосування на посаду голови.

Найбільше голосів отримав представник фракції Слуга народу Олександр Скляров. Його кандидатуру підтримали 44 депутати.

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Вибори до облради пройшли 25 жовтня. За результатами 84 місця розділили між собою п’ять партій: ЄС, Слуга народу, Батьківщина, За майбутнє та ОПЗЖ.

Олександр Скляров обіймав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації. Згідно з декларацією за 2019 рік, доходи Склярова склали 1 млн 698 тис. 465 грн — зарплата і пенсія.

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