Во время рождественско-новогодних праздников желательно воздержаться от традиционных концертов в школах и детских садах.

С такой просьбой обратился к детям и их родителям и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, сейчас в двух третях столичных школ есть классы, закрытые на карантин, а в каждом четвертом детском саду есть закрытые группы.

Мондриевский отметил, что большинство школ уже давно работают в дистанционном режиме, поскольку многие школьники и педагоги имеют коронавирус.

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— Город вынужден подстраиваться под новые реалии, поэтому в этом году мы призываем детей и их родителей, кроме ежедневного мониторинга температуры и обязательного ношения масок в общественных местах, воздержаться от посещения массовых мероприятий во время новогодних праздников, в частности, от проведения традиционных концертов в школах и детсадах, — добавил чиновник.

Главная елка Украины

26 ноября на Софийской площади в Киеве начали устанавливать главную елку страны.

В центр столицы уже завезли бетонные блоки, металлические конструкции и технику, а рабочие начали монтаж конструкции.

Елка в этом году будет искусственной и 31 м в высоту.