Новорічні свята у дитсадках та школах Києва відбудуться без присутності батьків та гостей. Відповідне рішення ухвалив міський штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Сьогодні ситуація із захворюваністю у садочках та школах поки що контрольована. Але ми повинні робити все, щоб запобігти стрімкому розповсюдженню вірусу. Тому новорічно-різдвяні свята в закладах дошкільної освіти та в школах столиці відбуватимуться без батьків та запрошених гостей, – пояснив Кличко.

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Віталій Кличко зазначив, що у такий спосіб можна уникнути скупчення людей і мінімізувати ризики інфікування, адже часто діти хворіють на коронавірус безсимптомно. Однак вони заражають тих, хто з ними контактує.

Крім того, мер столиці запевнив, що свята в навчальних закладах будуть, але тільки для дітей.

Напередодні в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський закликав утриматися від традиційних концертів у школах і дитячих садках.

Він пояснив, що наразі у двох третинах столичних шкіл є класи, закриті на карантин, а у кожному четвертому дитсадку – закриті групи.