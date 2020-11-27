СНБО готовит новое решение по Донбассу – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны готовит новое решение по ситуации на Донбассе.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос о действиях Киева после 9 декабря 2020 года, когда истекает срок, отведенный президентом Украина на попытку реализации Минского сценария.

При этом Данилов не смог уточнить, станет ли решение публичным или его засекретят.

— Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях, — сказал секретарь СНБО.

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План А по Донбассу истекает 9 декабря

9 декабря истечет год, который президент Владимир Зеленский отвел на то, чтобы идти по сценарию Минских соглашений, заявил в октябре вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В марте 2020 года президент Украины Зеленский заявил, что готов выйти из Минских переговоров и запустить план Б, если через год после декабрьского саммита в нормандском формате не будет прогресса.

В ноябре глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук подтвердил, что Зеленский помнит о сроке в один год и у него есть план Б по Донбассу.

Источник: Фокус