РНБО готує нове рішення щодо Донбасу – Данілов

Рада національної безпеки та оборони готує нове рішення щодо ситуації на Донбасі.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на питання про дії Києва після 9 грудня 2020 року, коли закінчується термін, відведений президентом України на спробу реалізації Мінського сценарію.

Водночас Данілов не зміг уточнити, чи стане рішення публічним або його засекретять.

– Це рішення президента. 7 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому були ухвалені п’ять варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю: готується рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях, – сказав секретар РНБО.

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План А щодо Донбасу закінчується 9 грудня

9 грудня закінчиться рік, який президент Володимир Зеленський відвів на те, щоб йти за сценарієм Мінських угод, заявив у жовтні віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

У березні 2020 року президент України Зеленський заявив, що готовий вийти з Мінських переговорів і запустити план Б, якщо через рік після грудневого саміту в нормандському форматі не буде прогресу.

У листопаді глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук підтвердив, що Зеленський пам’ятає про термін в один рік і у нього є план Б щодо Донбасу.

Джерело: Фокус