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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Масштабна пожежа у ТЦ Харкова: вогонь знищив 25 магазинів

У Харкові близько 2.00 сталася масштабна пожежа в одному з торговельних центрів. На території ТЦ Барбашово загорілися торгові павільйони. Вогонь знищив 25 магазинів, проте 85 вдалося врятувати.

Рятувальники повністю погасили пожежу лише о 12.50. Загоряння помітили охоронці торговельного центру, після чого одразу зателефонували на номер Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

  • пожежа у ТР Барбашово (Харків)
  • пожежа у ТР Барбашово (Харків)
  • пожежа у ТР Барбашово (Харків)
  • пожежа у ТР Барбашово (Харків)
  • пожежа у ТР Барбашово (Харків)
  • пожежа у ТР Барбашово (Харків)
Масштабна пожежа у ТЦ Харкова: вогонь знищив 25 магазинів / 3 фотографии

На місце події прибуло 100 рятувальників, шість автомобілів спеціального призначення та дві автоцистерни. Під час інциденту не постраждала жодна людина. Причина спалаху наразі невідома.

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Внаслідок пожежі на Київщині загинуло троє людей

У Київській області сталася пожежа у житловому будинку. Внаслідок інциденту 27 листопада у населеному пункті Воропаїв згоріло троє людей. Наразі рятувальники встановлюють особи померлих.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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