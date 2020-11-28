Рада підтримає процедуру звільнення директора НАБУ – Арахамія

Усі парламентські фракції готові підтримати процедуру звільнення директора НАБУ Артема Ситника.

Про це під час спілкування з журналістами заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Щодо НАБУ є повне узгодження, тобто всі фракції висловилися про підтримку цього законопроекту, – зазначив народний обранець.

У п’ятницю, 27 листопада Верховна рада зареєструвала проект закону щодо внесення змін до Закону про Національне антикорупційне бюро України, ініціатором якого став Кабмін.

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Пропонується внести змін до частин закону щодо утворення бюро та призначення його директора президентом, які рішенням КСУ було визнано неконституційними.

НАБУ і рішення Конституційного суду

28 серпня КСУ визнав незаконним призначення Артема Ситника главою НАБУ 16 квітня 2015 року.

Як роз’яснили судді, призначивши директора НАБУ, тодішній президент Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив процедуру заборони узурпації державної влади.

Попри рішення Конституційного суду, 31 серпня Артем Ситник заявив, що залишатиметься директором Національного антикорупційного бюро, доки Верховна Рада не ухвалить відповідних змін до законодавства.

Згідно з чинним Закону про Національне антикорупційне бюро України, повноваження директора НАБУ припиняються у зв’язку із закінченням строку повноважень або смертю.

Артем Ситник займає посаду директора НАБУ з часу створення цього антикорупційного органу.

Фото: НАБУ