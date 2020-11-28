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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Ситуация на Донбассе: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции

За прошедшие сутки, 27 ноября, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Среди украинских военных никто не пострадал.

Российские наемники открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия у Авдеевки.

Недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты использовали крупнокалиберный пулемет, а на участке возле Опытно — ручной противотанковый гранатомет.

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С начала текущих суток режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, вблизи Водяного.

— С временно оккупированной Ужовки российско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем, минометы калибров 120 мм и 82 мм, — сообщили в штабе ООС.

На неприцельный огонь врага украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Поджог военного

Военная прокуратура Донецкого гарнизона задержала военного, который нанес телесные повреждения своему сослуживцу, а после поджег его.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Источник: Штаб ООС

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