Ситуація на Донбасі: бойовики шість разів обстріляли українські позиції

Протягом минулої доби, 27 листопада, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Серед українських військових ніхто не постраждав.

Російські найманці відкрили вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї біля Авдіївки.

Неподалік населеного пункту Водяне окупанти використали великокаліберний кулемет, а на ділянці біля Опитного — ручний протитанковий гранатомет.

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Від початку поточної доби режим припинення вогню противник порушив на Приазов’ї, поблизу Водяного.

– З тимчасово окупованої Ужівки російсько-окупаційні війська застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, – повідомили у штабі ООС.

На неприцільний вогонь ворога українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Підпал військового

Військова прокуратура Донецького гарнізону затримала військового, який завдав тілесних ушкоджень своєму товаришу по службі, а після підпалив його.

Зараз вирішується питання про повідомленні йому про підозру і обрання запобіжного заходу.