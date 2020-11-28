В Украине появился новый профессиональный праздник, который отмечаться 28 ноября — День работника системы финансового мониторинга.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, который вступает в силу со дня его опубликования.

— Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в поддержку инициативы Кабинета министров Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник — День работника системы финансового мониторинга, отмечать ежегодно 28 ноября, — говорится в указе.

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Праздники 28 ноября

28 ноября Украина не отмечает Международные и национальные праздники. Однако в мире 28 ноября считается Днем пофигизма и Днем высокой моды.

У православных христиан в этот день начинается Рождественский пост, который длится 40 дней.

Подробнее о народных приметах и запретах на 28 ноября, читайте на сайте Факты ICTV.