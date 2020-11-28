В Україні з’явилося нове професійне свято, яке відзначатиметься 28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу.

Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, який набуває чинності з дня його опублікування.

– Ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підтримку ініціативи Кабінету міністрів України постановляю: установити в Україні професійне свято – День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначати щороку 28 листопада, – ідеться в указі.

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Свята 28 листопада

28 листопада Україна не відзначає Міжнародні та національні свята. Однак у світі 28 листопада вважається Днем пофігізму та Днем високої моди.

У православних християн цього дня розпочинається Різдвяний піст, який триває 40 днів.

Детальніше про народні прикмети та заборони на 28 листопада, читайте на сайті Факти ICTV.