За сутки в Киеве оштрафовали 90 человек за отсутствие защитных масок в общественных местах. Согласно законодательству, нарушители должны заплатить штраф от 170 до 255 грн.

Столичные правоохранители проверили соблюдение карантинных правил в 349 заведениях. В общем зафиксировали 127 нарушений.

В Печерском районе составили протокол на владельца развлекательного заведения, который работал в 3.00. Десятки людей в помещении находились без соответствующих средств защиты.

Оштрафовали также должностных лиц и посетителей ночного клуба в Соломенском районе. Кроме того, в Подольском районе в одном баре зафиксировали не только нарушение правил, но и пакеты с наркотическими средствами.















Заполненные клубы и отсутствие масок: как соблюдают карантин в Киеве / 4 фотографии

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Штрафы за отсутствие маски в Украине

21 ноября в Украине вступил в силу закон, предусматривающий наказание за несоблюдение правил безопасности. Граждан будут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах и ​​транспорте.

Сумма денежного взыскания — от 170 до 255 грн. Окончательная стоимость будет зависеть от тяжести нарушения: отсутствует ли маска вообще или неправильно надета.