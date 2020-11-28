Заповнені клуби та відсутність масок: як дотримуються карантину у Києві

За добу у Києві оштрафували 90 осіб за відсутність захисних масок у громадських місцях. Згідно з законодавством, порушники мають сплатити штраф від 170 до 255 грн.
Столичні правоохоронці перевірили дотримання карантинних правил у 349 закладах. Загалом зафіксували 127 порушень.
У Печерському районі склали протокол на власника розважального закладу, який працював о 3.00. Десятки людей у приміщенні знаходилися без відповідних засобів захисту.
Оштрафували також посадовців і відвідувачів нічного клубу у Солом’янському районі. Крім того, у Подільському районі в одному барі зафіксували не лише порушення правил, а й пакунки з наркотичними засобами.
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Штрафи на відсутність маски в Україні
21 листопада в Україні набув чинності закон, що передбачає покарання за недотримання правил безпеки. Громадян штрафуватимуть за відсутність масок у громадських місцях і транспорті.
Сума грошового стягнення – від 170 до 255 грн. Остаточна вартість залежатиме від важкості порушення: чи маска відсутня взагалі чи неправильно одягнена.