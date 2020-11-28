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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Увеличения расходов на медицину не будет: Степанов о Госбюджете-2021

В проекте Госбюджета-2021 не предусмотрено увеличение расходов на медицину.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Он отметил, что инициативу министерства по увеличению объемов финансирования медицины не поддержали в Кабмине.

Увеличения расходов на медицину не будет: Степанов о Госбюджете-2021

По словам Максима Степанова, предложение Минздрава содержала повышение заработных плат медиков и перерасчет стоимости медицинских услуг.

— Заработная плата врачей после интернатуры должна составлять 22-23 тыс. грн, среднего медицинского персонала — 17-18 тыс. грн, младшего медперсонала — не менее 12 тыс. грн, — отметил министр.

Госбюджет-2021

Бюджет Украины на следующий год Верховная Рада традиционно рассматривает в конце года.

Подробнее о принятии государственного бюджета на 2021 читайте на Фактах ICTV.

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