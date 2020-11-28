Збільшення видатків на медицину не буде: Степанов про Держбюджет-2021

У проекті Держбюджету-2021 не передбачено збільшення видатків на медицину.

Про це під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Він зазначив, що ініціативу міністерства щодо збільшення обсягів фінансування медицини не підтримали у Кабміні.

За словами Максима Степанова, пропозиція МОЗ містила підвищення заробітних плат медиків та перерахунок вартості медичних послуг.

– Заробітна плата лікарів після інтернатури повинна складати 22-23 тис. грн, середнього медичного персоналу – 17-18 тис. грн, молодшого медперсоналу – щонайменше 12 тис. грн, – зазначив міністр.

Держбюджет-2021

Бюджет України на наступний рік Верховна Рада традиційно розглядає наприкінці року.

Детальніше про ухвалення державного бюджету на 2021 рік читайте на Фактах ICTV.