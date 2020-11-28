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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Зеленский поручил выделить средства на достройку музея Голодомора

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров выделить средства на достройку комплекса Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.

Средства должны выделить уже 30 ноября.

— Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важный для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта.

Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен, — сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский с женой почтил память жертв голодоморов в Украине

30 ноября Кабинет министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

Голодомор в Украине

День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в этом году приходится на 28 ноября.

По разным подсчетам, от голода 1932-1933 годов умерло от 4 до 9 млн украинцев.

Факты ICTV рассказывают, кто был причастен к организации Голодомора и почему говорить о геноциде — это важно.

Источник: Офис президента

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