Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров выделить средства на достройку комплекса Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.
Средства должны выделить уже 30 ноября.
— Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важный для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта.
Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен, — сказал Зеленский.
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30 ноября Кабинет министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.
Голодомор в Украине
День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в этом году приходится на 28 ноября.
По разным подсчетам, от голода 1932-1933 годов умерло от 4 до 9 млн украинцев.
Факты ICTV рассказывают, кто был причастен к организации Голодомора и почему говорить о геноциде — это важно.