Голодомор в Украине: Зеленский с женой почтил память погибших

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине.
Утром они прибыли к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве.
Глава государства с супругой установили возле памятника композиции из пшеничных колосьев и калины и поклонились памяти жертв Голодомора.
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После этого президент и первая леди прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 гг., где вместе с другими прошли скорбным шествием к скульптуре Горькая память детства.
— В этот день душу нашей матери Украины обжигает невыносимая боль, а на ее глазах дрожат слезы.
Церемония завершилась минутой молчания.
Голодомор в Украине
День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в этом году приходится на 28 ноября.
По разным подсчетам, от голода 1932-1933 годов умерло от 4 до 9 млн украинцев.
Факты ICTV рассказывают, кто был причастен к организации Голодомора и почему говорить о геноциде — это важно.