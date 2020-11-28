Голодомор в Украине: Зеленский с женой почтил память погибших

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине.

Утром они прибыли к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве.

Глава государства с супругой установили возле памятника композиции из пшеничных колосьев и калины и поклонились памяти жертв Голодомора.















Зеленский с женой почтил память жертв голодоморов в Украине / 4 фотографии

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После этого президент и первая леди прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 гг., где вместе с другими прошли скорбным шествием к скульптуре Горькая память детства.

— В этот день душу нашей матери Украины обжигает невыносимая боль, а на ее глазах дрожат слезы.

Церемония завершилась минутой молчания.

Голодомор в Украине

День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в этом году приходится на 28 ноября.

По разным подсчетам, от голода 1932-1933 годов умерло от 4 до 9 млн украинцев.

Факты ICTV рассказывают, кто был причастен к организации Голодомора и почему говорить о геноциде — это важно.