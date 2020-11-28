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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Зеленський доручив виділити кошти на добудову музею Голодомору

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів виділити кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

Кошти мають виділити вже 30 листопада.

– Проект Національного музею Голодомору-геноциду дуже важливий для України: для нашої історії та майбутнього. Були певні проблеми з фінансуванням цього проекту.

Однак такі проекти мають виконуватися в обов’язковому порядку. Я дав доручення Кабінету міністрів, і вже в понеділок це питання буде вирішено. Проект буде обов’язково завершено, – сказав Зеленський.

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30 листопада Кабінет міністрів підготує розпорядження, яке відкриє можливості для дофінансування проекту комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.

Голодомор в Україні

День пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років цьогоріч припадає на 28 листопада.

За різними підрахунками, від голоду 1932-1933 років померло від 4 до 9 млн українців.

Факти ICTV розповідають, хто був причетний до організації Голодомору та чому говорити про геноцид – це важливо.

Джерело: Офіс президента

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