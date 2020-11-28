Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів виділити кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

Кошти мають виділити вже 30 листопада.

– Проект Національного музею Голодомору-геноциду дуже важливий для України: для нашої історії та майбутнього. Були певні проблеми з фінансуванням цього проекту.

Однак такі проекти мають виконуватися в обов’язковому порядку. Я дав доручення Кабінету міністрів, і вже в понеділок це питання буде вирішено. Проект буде обов’язково завершено, – сказав Зеленський.