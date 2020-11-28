PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Зеленський з дружиною вшанував пам’ять жертв голодоморів в Україні

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять жертв голодоморів в Україні.

Зранку вони прибули до пам’ятного знака жертвам Голодомору на Михайлівській площі в Києві.

Глава держави з дружиною встановили біля пам’ятника композиції з пшеничних колосків і калини та вклонилися пам’яті жертв Голодомору.

  • Голодомор в Україні: Зеленський з дружиною вшанував память загиблих
  • Голодомор в Україні: Зеленський з дружиною вшанував память загиблих
  • Голодомор в Україні: Зеленський з дружиною вшанував память загиблих
  • Голодомор в Україні: Зеленський з дружиною вшанував память загиблих
  • Голодомор в Україні: Зеленський з дружиною вшанував память загиблих
  • Голодомор в Україні: Зеленський з дружиною вшанував память загиблих
  • Голодомор в Україні: Зеленський з дружиною вшанував память загиблих
  • Голодомор в Україні: Зеленський з дружиною вшанував память загиблих
Зеленський з дружиною вшанував пам’ять жертв голодоморів в Україні / 4 фотографии

Читайте: Пам’ять незнищенна. Спогади очевидців про Голодомор та роль музею у збереженні пам’яті

Після цього президент та перша леді прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 рр., де разом з іншими пройшли скорботною ходою до скульптури Гірка пам’ять дитинства.

– Цього дня душу нашої неньки України обпікає нестерпний біль, а на її очах тремтять сльози.

Церемонія завершилася хвилиною мовчання.

Голодомор в Україні

День пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років цьогоріч припадає на 28 листопада.

За різними підрахунками, від голоду 1932-1933 років померло від 4 до 9 млн українців.

Факти ICTV розповідають, хто був причетний до організації Голодомору та чому говорити про геноцид – це важливо.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка