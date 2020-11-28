Голодомор в Україні: Зеленський з дружиною вшанував память загиблих

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять жертв голодоморів в Україні.

Зранку вони прибули до пам’ятного знака жертвам Голодомору на Михайлівській площі в Києві.

Глава держави з дружиною встановили біля пам’ятника композиції з пшеничних колосків і калини та вклонилися пам’яті жертв Голодомору.















Зеленський з дружиною вшанував пам’ять жертв голодоморів в Україні / 4 фотографии

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Після цього президент та перша леді прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 рр., де разом з іншими пройшли скорботною ходою до скульптури Гірка пам’ять дитинства.

– Цього дня душу нашої неньки України обпікає нестерпний біль, а на її очах тремтять сльози.

Церемонія завершилася хвилиною мовчання.

Голодомор в Україні

День пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років цьогоріч припадає на 28 листопада.

За різними підрахунками, від голоду 1932-1933 років померло від 4 до 9 млн українців.

Факти ICTV розповідають, хто був причетний до організації Голодомору та чому говорити про геноцид – це важливо.