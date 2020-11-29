Украина планирует подписать соглашение с Турцией о зоне свободной торговли.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам рабочего визита в Турцию, в рамках которого он встретился с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком.

— Уверен, что с подписанием Соглашения о свободной торговле между нашими странами, мы удвоим этот потенциал с $5 млрд ежегодного оборота сегодня в $10 млрд, которые можно достичь вместе, — заявил премьер-министр Украины.

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Шмыгаль отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Турцией в торгово-экономической и научно-технической сфере.

Со своей стороны министр промышленности и технологий Турции отметил инвестиционный и ресурсный потенциал Украины.







Шмыгаль анонсировал ЗСТ с Турцией / 2 фотографии

ЗСТ между Украиной и Израилем

Соглашение о зоне свободной торговли с Израилем стороны подписали еще 21 января 2019 года.

В июле 2019 года Верховная Рада Украины ратифицировала его, а в августе Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января 2021 года.