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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Шмигаль анонсував ЗВТ з Туреччиною

Україна планує підписали угоду з Туреччиною про зону вільної торгівлі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами робочого візиту до Туреччини, в рамках якого він зустрівся із міністром промисловості та технологій Туреччини Мустафою Варанком.

– Впевнений, що з підписанням Угоди про вільну торгівлю між нашими країнами, ми подвоїмо цей потенціал з $5 млрд щорічного обороту сьогодні до $10 млрд, які можна досягнути разом, – заявив прем’єр-міністр України.

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Шмигаль зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з Туреччиною у торгово-економічній та науково-технічній сфері.

Зі свого боку міністр промисловості та технологій Туреччини відзначив інвестиційний та ресурсний потенціал України.

  • Шмигаль анонсував ЗВТ з Туреччиною
  • Шмигаль анонсував ЗВТ з Туреччиною
  • Шмигаль анонсував ЗВТ з Туреччиною
  • Шмигаль анонсував ЗВТ з Туреччиною
Шмигаль анонсував ЗВТ з Туреччиною / 2 фотографии

ЗВТ між Україною та Ізраїлем

Угоду про зону вільної торгівлі з Ізраїлем сторони підписали ще 21 січня 2019 року.

У липні 2019 року Верховна Рада України ратифікувала її, в серпні Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня 2021 року.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал

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