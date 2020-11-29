Шмигаль анонсував ЗВТ з Туреччиною

Україна планує підписали угоду з Туреччиною про зону вільної торгівлі.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами робочого візиту до Туреччини, в рамках якого він зустрівся із міністром промисловості та технологій Туреччини Мустафою Варанком.
– Впевнений, що з підписанням Угоди про вільну торгівлю між нашими країнами, ми подвоїмо цей потенціал з $5 млрд щорічного обороту сьогодні до $10 млрд, які можна досягнути разом, – заявив прем’єр-міністр України.
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Шмигаль зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з Туреччиною у торгово-економічній та науково-технічній сфері.
Зі свого боку міністр промисловості та технологій Туреччини відзначив інвестиційний та ресурсний потенціал України.
ЗВТ між Україною та Ізраїлем
Угоду про зону вільної торгівлі з Ізраїлем сторони підписали ще 21 січня 2019 року.
У липні 2019 року Верховна Рада України ратифікувала її, в серпні Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
Зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня 2021 року.