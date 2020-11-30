Локдаун нужен на три недели с ограничением работы транспорта – Рубан

Ситуацию с коронавирусом в Украине улучшит только введение жесткого карантина минимум на три недели, к тому же с ограничением работы общественного транспорта, включая метро.

Такое мнение высказал начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его мнению, в этот период надо закрыть все, кроме объектов критически важной инфраструктуры.

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— Но необходимы также ограничения общественного транспорта и метро…Я не говорю о прекращении деятельности, но должны внедряться ограничительные меры. Общественный транспорт должен работать исключительно для работников критической инфраструктуры, — объяснил Рубан.

Локдаун в Украине

В пресс-службе президента 30 ноября заявили, что точной даты введения локдауна в Украине пока нет.

Это будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной болезни.

По словам Юлии Мендель, пока власть продумывает возможные варианты усиления карантинных ограничений, однако введение локдауна зависит от того, как граждане будут придерживаться мер безопасности