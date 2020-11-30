PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Локдаун потрібен на три тижні з обмеженням роботи транспорту – Рубан

Ситуацію з коронавірусом в Україні покращить лише запровадження жорсткого карантину щонайменше на три тижні, до того ж з обмеження роботи громадського транспорту, зокрема й метро.

Таку думку висловив начальник управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

На його думку, на цей період треба закрити все, окрім об’єктів критично важливої інфраструктури.

Читайте: Локдаун 23 грудня – 15 січня: чому в Україні вводять жорсткий карантин

– Але необхідне також обмеження громадського транспорту та метро…Я не кажу про припинення діяльності, але повинні впроваджуватись обмежувальні заходи. Громадський транспорт повинен працювати винятково для працівників критичної інфраструктури, – пояснив Рубан.

Локдаун в Україні

У прес-службі президента 30 листопада заявили, що точної дати запровадження локдауну в Україні поки немає.

Це залежатиме від ситуації з поширенням коронавірусної хвороби.

За словами Юлії Мендель, наразі влада продумує можливі варіанти посилення карантинних обмежень, однак запровадження локдауну залежить від того, як громадяни дотримуватимуться заходів безпеки.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка