Локдаун потрібен на три тижні з обмеженням роботи транспорту – Рубан

Ситуацію з коронавірусом в Україні покращить лише запровадження жорсткого карантину щонайменше на три тижні, до того ж з обмеження роботи громадського транспорту, зокрема й метро.

Таку думку висловив начальник управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

На його думку, на цей період треба закрити все, окрім об’єктів критично важливої інфраструктури.

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– Але необхідне також обмеження громадського транспорту та метро…Я не кажу про припинення діяльності, але повинні впроваджуватись обмежувальні заходи. Громадський транспорт повинен працювати винятково для працівників критичної інфраструктури, – пояснив Рубан.

Локдаун в Україні

У прес-службі президента 30 листопада заявили, що точної дати запровадження локдауну в Україні поки немає.

Це залежатиме від ситуації з поширенням коронавірусної хвороби.

За словами Юлії Мендель, наразі влада продумує можливі варіанти посилення карантинних обмежень, однак запровадження локдауну залежить від того, як громадяни дотримуватимуться заходів безпеки.