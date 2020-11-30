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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В декабре суточный прирост случаев Covid-19 может достичь 20 тыс. — ученые

Суточный прирост случаев коронавируса в Украине может достичь 20 тыс. уже в декабре.

Таковы расчеты Всемирного центра данных КПИ совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней.

Стремительный рост заболеваемости, вероятно, станет причиной для введения локдауна в Украине.

В декабре суточный прирост случаев Covid-19 может достичь 20 тыс. — ученые

Согласно более оптимистичному сценарию, колебание уровня заболеваемости коронавирусом будет оставаться в диапазоне 10 — 16 тыс. случаев в сутки.

Также ученые прогнозируют снижение летальности до 1,75%. По состоянию на конец ноября этот показатель уже вдвое ниже, чем был в весенне-летний период.

Коронавирус в Украине

По состоянию на понедельник, 30 ноября, коронавирус в Украине обнаружили еще у 9 946 человек. Общее количество выросло до 732 625.

Впервые за две недели количество новых заражений не превысило 10 тыс.

Также это связано с тем, что на выходных снижается и количество проведенных тестов.

Источник: КПИ имени Игоря Сикорского

Фото: Dreamstime

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