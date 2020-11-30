У грудні добовий приріст випадків Covid-19 може сягнути 20 тис. – науковці

Добовий приріст випадків коронавірусу в Україні може сягнути 20 тис. вже у грудні.
Такими є розрахунки Світового центру даних КПІ спільно з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб.
Стрімкий ріст захворюваності, ймовірно, стане причиною для введення локдауну в Україні.
Згідно з більш оптимістичним сценарієм, коливання рівня захворюваності на коронавірус залишатиметься в діапазоні 10 – 16 тисяч випадків щодоби.
Також науковці прогнозують зниження летальності до 1,75 %. Станом на кінець листопада цей показник вже вдвічі нижчий, аніж був у весняно-літній період.
Коронавірус в Україні
Станом на понеділок, 30 листопада, коронавірус в Україні виявили ще у 9 946 осіб. Загальна кількість зросла до 732 625.
Вперше за два тижні кількість нових заражень не перевищила 10 тисяч.
Також це пов’язано із тим, що на вихідних знижується і кількість проведених тестів.
Джерело: КПІ імені Ігоря Сікорського