У грудні добовий приріст випадків Covid-19 може сягнути 20 тис. – науковці

Добовий приріст випадків коронавірусу в Україні може сягнути 20 тис. вже у грудні.

Такими є розрахунки Світового центру даних КПІ спільно з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб.

Стрімкий ріст захворюваності, ймовірно, стане причиною для введення локдауну в Україні.

Згідно з більш оптимістичним сценарієм, коливання рівня захворюваності на коронавірус залишатиметься в діапазоні 10 – 16 тисяч випадків щодоби.

Також науковці прогнозують зниження летальності до 1,75 %. Станом на кінець листопада цей показник вже вдвічі нижчий, аніж був у весняно-літній період.

Коронавірус в Україні

Станом на понеділок, 30 листопада, коронавірус в Україні виявили ще у 9 946 осіб. Загальна кількість зросла до 732 625.

Вперше за два тижні кількість нових заражень не перевищила 10 тисяч.

Також це пов’язано із тим, що на вихідних знижується і кількість проведених тестів.

Джерело: КПІ імені Ігоря Сікорського