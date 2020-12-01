1 декабря до МИД Украины был вызван посол Венгрии Иштван Ийдярто.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре призвал венгерскую сторону избегать заявлений, которые искривляют истинное положение и создают деструктивное напряжение в двусторонних отношениях.

Глава МИД также вспомнил недавний инцидент с исполнением гимна Венгрии депутатами ОТГ на Закарпатье.

В то же время он подчеркнул, что обыски СБУ в Закарпатской области никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.

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— Любые утверждения о том, что в Украине якобы есть “запугивание” венгерской общины или ее части, является безосновательной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности, — добавил Кулеба.

По его словам, все граждане Украины равны перед законом независимо от национальности и этнического происхождения.

Обыски на Закарпатье

30 ноября СБУ пришла с обысками в один из благотворительных фондов в Закарпатской области. Его функционеры подозреваются в попытке подорвать государственный суверенитет Украины.

Фигуранты пытались популяризировать создание этнической автономии на Закарпатье, напечатав разные материалы о так называемой Великой Венгрии.