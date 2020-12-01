1 грудня до МЗС України викликали посла Угорщини Іштвана Ійдярто.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у розмові закликав угорську сторону уникати заяв, які викривляють дійсний стан речей та створюють деструктивну емоційну напругу у двохсторонніх відносинах.

Глава МЗС також згадав нещодавній інцидент з виконанням гімну Угорщини депутатами ОТГ на Закарпатті.

Водночас він наголосив, що обшуки СБУ в Закарпатській області жодним чином не спрямовані проти угорської національної меншини.

Читайте: Обшуки на Закарпатті: Угорщина викликала посла України і звернеться до НАТО

– Будь-які твердження про те, що в Україні нібито є “залякування” угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності, – додав Кулеба.

За його словами, всі громадяни України рівні перед законом незалежно від національності та етнічного походження.

Обшуки на Закарпатті

30 листопада СБУ прийшла з обшуками в один з благодійних фондів у Закарпатській області. Його функціонери підозрюються в спробі підірвати державний суверенітет України.

Фігуранти намагалися популяризувати створення етнічної автономії на Закарпатті, надрукувавши різні матеріали про так звану Велику Угорщину.