Локдаун в Украине из-за активного распространения коронавируса в Украине введут в любом случае. Единственный вопрос, который обсуждается, это его сроки.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии одному из украинских телеканалов.

— Единственный вопрос времени — то ли в декабре, то ли со 2 января. Сейчас идет дискуссия со специалистами по этому поводу. Вчера у Владимира Зеленского прошло совещание, на котором выяснялось, как это будет. То, что локдаун будет — это 100%, — сказал Данилов.

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Секретарь сообщил, что 30 ноября состоялось совещание у президента Владимира Зеленского, на котором обсуждали, как будет происходить локдаун в Украине.

Данилов отметил, что местные советы делают недостаточно для борьбы с распространением коронавируса. Он обратился ко всем мэрам с просьбой, чтобы они включились в процесс и внедряли карантин.

Он добавил, что все будет зависеть от того, как граждане Украины будут выполнять противоэпидемические рекомендации.

Локдаун в Украине

30 ноября СМИ сообщили, что локдаун в Украине введут с 23 декабря по 15 января. Такую информацию они получили от информатора в Кабинете министров Украины.

В пресс-службе президента 30 ноября заявили, что точной даты введения локдауна в Украине пока нет.