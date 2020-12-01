Локдаун в Україні через активне поширення коронавірусу в Україні запровадять у будь-якому разі. Єдине питання, яке обговорюється, це його терміни.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі одному з українських телеканалів.

– Єдине питання часу – чи то в грудні, чи то з 2 січня. Зараз йде дискусія з фахівцями з цього приводу. Учора у Володимира Зеленського відбулася нарада, на якій з’ясовувалося, як це буде. Те, що локдаун буде – це 100%, – сказав Данілов.

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Секретар повідомив, що 30 листопада відбулася нарада у президента Володимира Зеленського, на якій обговорювали можливий локдаун в Україні.

Данілов зазначив, що місцеві ради роблять недостатньо для боротьби з поширенням коронавірусу. Він звернувся до всіх мерів із проханням, щоб вони долучилися до процесу та впроваджували карантинні обмеження.

Він додав, що все залежатиме від того, як громадяни України будуть виконувати протиепідемічні рекомендації.

Локдаун в Україні

30 листопада ЗМІ повідомили, що локдаун в Україні запровадять із 23 грудня до 15 січня. Таку інформацію вони отримали від інформатора у Кабінеті міністрів України.

У прес-службі президента 30 листопада заявили, що точної дати запровадження локдауну в Україні поки що немає.