В Украине отменили карантин выходного дня, однако правительство ввело новые правила.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На всей территории Украины на выходные будут действовать ограничения оранжевой карантинной зоны.

— На выходные и в будние дни будут действовать ограничения оранжевой зоны на территории всей страны, — заявил Шмыгаль.

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Премьер-министр отметил, что карантин выходного дня показал положительный результат.

— Мы получили положительный эффект. К концу карантина выходного дня, 30 ноября, за предыдущую неделю мы получили на 6 тыс. случаев меньше, чем это было прогнозируемо, — отметил Шмыгаль.

По его словам, карантин на выходные позволил несколько стабилизировали ситуацию, в том числе с занятостью коек.

Также глава правительства добавил, что Кабмин продолжает нарабатывать наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений.

— Сейчас Кабинетом министров нарабатывается наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений. Согласно закону, правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения или раньше, — заявил премьер.

Локдаун в Украине

30 ноября СМИ сообщили, что локдаун в Украине введут с 23 декабря по 15 января. Такую информацию они получили от информатора в Кабинете министров Украины.

В пресс-службе президента 30 ноября заявили, что точной даты введения локдауна в Украине пока нет.