В Україні скасували карантин вихідного дня, проте уряд запровадив нові правила.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

На всій території України на вихідні діятимуть обмеження помаранчевої карантинної зони.

– На вихідні та у будні дні діятимуть обмеження помаранчевої зони на території всієї країни, – заявив Шмигаль.

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Прем`єр-міністр зазначив, що карантин вихідного дня показав позитивний результат.

– Ми отримали позитивний ефект. На кінець карантину вихідного дня, 30 листопада, за попередній тиждень ми отримали на 6 тис. випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано, – зазначив Шмигаль.

За його словами, посилені заходи карантину на вихідні дещо стабілізували ситуацію, зокрема щодо зайнятості ліжок.

Також очільник уряду додав, що Кабмін продовжує напрацьовувати найбільш збалансоване рішення щодо можливого посилення карантинних обмежень.

– Наразі Кабінетом міністрів напрацьовується найбільш збалансоване рішення щодо можливого поширення або посилення карантинних обмежень. Згідно з законом, уряд повідомить про рішення за 7 днів до їх запровадження або раніше, – заявив прем`єр.

Локдаун в Україні

30 листопада ЗМІ повідомили, що локдаун в Україні запровадять із 23 грудня до 15 січня. Таку інформацію вони отримали від інформатора у Кабінеті міністрів України.

У прес-службі президента 30 листопада заявили, що точної дати запровадження локдауну в Україні поки що немає.