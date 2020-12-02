Львов откажется от проведения масштабных праздничных мероприятий на Новый год и Рождество. Но новогоднюю елку, шопку и Дидуха все же установят.

— Львов готовится к проведению Нового года и Рождества в особых условиях. В этом году празднование впервые пройдет не так, как обычно. Однако мы понимаем, что этот рождественский период имеет важные традиции и они будут сохранены, — заверил заместитель мэра города по вопросам развития Андрей Москаленко.

По его словам, елку высотой 18 метров для города привезут из Дрогобычского района. Устанавливать ее начнут 13 декабря, а откроют традиционно 18 декабря.

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Акцент при организации планируют сделать на проведении меньших мероприятий, небольших локациях, которые позволят людям почувствовать дух Рождества.

В частности, на площади Рынок будет работать каток, но согласно карантинным ограничениям, которые предусматривают масочный режим, температурный скрининг и ограниченное количество людей.

Накануне мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Рождество отменить нельзя. По его мнению, локдаун на рождественско-новогодние праздники в городе не сработает.

Поэтому Андрей Садовой предложил план по сдерживанию распространения коронавируса, согласно которому власти ежедневно будут следить за ситуацией.

Источник: Львовский городской совет