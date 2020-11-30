Рождество отменить нельзя: Садовой против локдауна во Львове

Правила локдауна должны прописываться под каждый отдельный регион.

Об этом заявил городской глава Львова Андрей Садовой и добавил, что локдаун на рождественско-новогодние праздники в городе не сработает.

— Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове, — сказал он.

Мэр Львова предложил план по сдерживанию распространения коронавируса, по которому власти будут ежедневно следить за ситуацией и контролировать соблюдение масочного режима и карантинных ограничений.

— Оно может дать больший эффект, чем просто резко все остановить, — сказал Садовой и добавил, что локдаун можно вводить в тех регионах, где медицинской системе грозит коллапс.

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Города против карантина выходного дня

Ранее местные власти Львова, Славянска и других украинских городов уже отказывались выполнять решение правительства о введении карантина выходного дня.

Тогда мэр Славянска высказался за то, что решения о введении более строгого карантина должны приниматься на местах, ведь “ситуация в 100-тысячном прифронтовом Славянске и городах-миллионниках различается”.