PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Віталій Плахта |

Рождество отменить нельзя: Садовой против локдауна во Львове

Правила локдауна должны прописываться под каждый отдельный регион.

Об этом заявил городской глава Львова Андрей Садовой и добавил, что локдаун на рождественско-новогодние праздники в городе не сработает.

— Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове, — сказал он.

Мэр Львова предложил план по сдерживанию распространения коронавируса, по которому власти будут ежедневно следить за ситуацией и контролировать соблюдение масочного режима и карантинных ограничений.

— Оно может дать больший эффект, чем просто резко все остановить, — сказал Садовой и добавил, что локдаун можно вводить в тех регионах, где медицинской системе грозит коллапс.

Читайте: Будут ли продлевать карантин выходного дня: заявление Степанова

Города против карантина выходного дня

Ранее местные власти Львова, Славянска и других украинских городов уже отказывались выполнять решение правительства о введении карантина выходного дня.

Тогда мэр Славянска высказался за то, что решения о введении более строгого карантина должны приниматься на местах, ведь “ситуация в 100-тысячном прифронтовом Славянске и городах-миллионниках различается”.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка