Львів відмовиться від проведення масштабних святкових заходів на Новий рік та Різдво. Але новорічну ялинку, шопку та Дідуха все ж встановлять.

– Львів готується до проведення Нового року та Різдва в особливих умовах. Цьогоріч святкування вперше пройде не так, як завжди. Однак ми розуміємо, що цей різдвяний період має важливі традиції і вони будуть збережені, – запевнив заступник мера міста з питань розвитку Андрій Москаленко.

За його словами, ялинку заввишки 18 метрів для міста привезуть з Дрогобицького району. Встановлювати її почнуть 13 грудня, а відкриють традиційно 18 грудня.

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Акцент під час організації планують зробити на проведенні менших заходів, невеликих локаціях, які дадуть змогу людям відчути дух Різдва.

Зокрема, на площі Ринок працюватиме ковзанка, але згідно з карантинними обмеженнями, які передбачають масковий режим, температурний скринінг та обмежену кількість людей.

Напередодні мер Львова Андрій Садовий заявив, що Різдво скасувати не можна. На його думку, локдаун на різдвяно-новорічні свята в місті не спрацює.

Тому Андрій Садовий запропонував план щодо стримування поширення коронавірусу, згідно з яким влада щодня стежитиме за ситуацією.

Джерело: Львівська міська рада