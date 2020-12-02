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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Самоизоляция на паузе: в Минздраве рассказали об обновленном приложении Вдома

В Украине совершенствуют онлайн-инструменты для противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности приложение Вдома, благодаря которому контролируют соблюдение режима самоизоляции гражданами.

У Вдома появится ряд новых функций.

— Совместно с Министерством цифровой трансформации работаем над совершенствованием мобильного приложения Вдома. Это поможет обеспечить безопасность граждан в период пандемии, — отметил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

Читайте: Что такое самоизоляция: кому нужно оставаться дома

В приложении предусмотрена функция, которая позволит покинуть место самоизоляции на короткий период, например, для похода в аптеку или выгула питомца. Кроме того, станет возможным мониторинг контактных лиц для проверки в них наличия симптомов болезни.

Электронные инструменты для противодействия Covid-19

Украинские специалисты активно работают над онлайн-инструментами для противодействия коронавирусу.

В Украине анонсировали запуск системы, которая будет извещать граждан о пребывании в одном помещении с человеком, больным коронавирусом.

Подробнее о борьбе с коронавирусом в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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