В Украине совершенствуют онлайн-инструменты для противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности приложение Вдома, благодаря которому контролируют соблюдение режима самоизоляции гражданами.
У Вдома появится ряд новых функций.
— Совместно с Министерством цифровой трансформации работаем над совершенствованием мобильного приложения Вдома. Это поможет обеспечить безопасность граждан в период пандемии, — отметил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.
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В приложении предусмотрена функция, которая позволит покинуть место самоизоляции на короткий период, например, для похода в аптеку или выгула питомца. Кроме того, станет возможным мониторинг контактных лиц для проверки в них наличия симптомов болезни.
Электронные инструменты для противодействия Covid-19
Украинские специалисты активно работают над онлайн-инструментами для противодействия коронавирусу.
В Украине анонсировали запуск системы, которая будет извещать граждан о пребывании в одном помещении с человеком, больным коронавирусом.
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