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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Самоізоляція на паузі: у МОЗ розповіли про оновлений додаток Вдома

В Україні вдосконалюють онлайн-інструменти для протидії поширенню коронавірусної інфекції, зокрема додаток Вдома, завдяки якому контролюють дотримання режиму самоізоляції громадянами.

У Вдома з’явиться низка нових функцій.

– Спільно з Міністерством цифрової трансформації працюємо над вдосконаленням мобільного застосунку Вдома. Це допоможе гарантувати безпеку громадян у період пандемії, – зазначив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

Читайте: Що таке самоізоляція: кому потрібно залишатися вдома

У додатку передбачена функція, яка дозволить покинути місце самоізоляції на короткий період, наприклад, для походу до аптеки чи вигулу улюбленця. Крім того, стане можливим моніторинг контактних осіб для перевірки у них наявності симптомів хвороби.

Електронні інструменти для протидії Covid-19

Українські фахівці активно працюють над онлайн-інструментами для протидії коронавірусу.

В Україні анонсували запуск системи, яка сповіщатиме громадян про перебування у одному приміщення з людиною, хворою на коронавірус.

Детальніше про боротьбу з коронавірусом в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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