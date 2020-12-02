Пленарное заседание Верховной Рады 2 декабря начнется традиционно в 10.00. На повестке дня у депутатов ряд важных законопроектов и вопросы ратификации соглашений.

В первом чтении парламентарии рассмотрят проект закона о системе общественного здоровья, законопроект о правилах отбывания административного ареста и еще ряд других документов.

Во втором чтении нардепы рассмотрят внесение изменений в статью закона Украины О публичных закупках. Кроме того, парламентарии планируют проголосовать за ратификацию гарантийного соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

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Также планируется заслушать отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части госбюджета.

Заслушают депутаты и ежегодный доклад уполномоченного Верховной Рады по правам человека за 2019 год о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине.

Порядок денний Ради by Віта Гірко on Scribd

После 16.00 нардепы будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Накануне спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что на следующей неделе возможны внеочередные заседания Рады.

Их могут созвать, если возникнет необходимость решить те или иные важные для государства вопросы.