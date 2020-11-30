На следующей неделе возможны внеочередные заседания Рады — Разумков

На следующей неделе Верховная Рада может собраться на несколько внеочередных заседаний.

Об этом во время согласительного совета руководителей фракций и групп сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

— Была достигнута договоренность со всеми депутатскими фракциями и группами, если мы будем видеть необходимость, то на следующей неделе возможны внеочередные заседания. Если мы будем понимать, что это необходимо для решения тех или иных важных для государства вопросов.

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Также Дмитрий Разумков напомнил, что внеочередное заседание может быть созвано по инициативе 150 народных депутатов и президента или по решению согласительного совета.

В то же время спикер отметил, что законопроект о государственном бюджете на 2021 год на этой пленарной неделе рассматривать не будут.

Поскольку народным депутатам нужно время, чтобы с ним ознакомиться. Согласно закону, у них есть на это 10 дней. А доработанный законопроект поступил в Раду только 27 ноября.