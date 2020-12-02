Пленарне засідання Верховної Ради 2 грудня розпочнеться традиційно о 10.00. На порядку денному в депутатів низка важливих законопроектів і питання ратифікації угод.

У першому читанні парламентарі розглянуть проект закону про систему громадського здоров’я, законопроект про правила відбування адміністративного арешту та ще низку інших документів.

У другому читанні нардепи розглянуть внесення змін до статті закону України Про публічні закупівлі. Крім того, парламентарі планують проголосувати за ратифікацію гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком.

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Також планують заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини держбюджету.

Заслухають депутати і щорічну доповідь уповноваженого Верховної Ради з прав людини за 2019 рік про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні.

Порядок денний Ради by Віта Гірко on Scribd

Після 16.00 нардепи працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

Напередодні спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що наступного тижня можливі позачергові засідання Ради.

Їх можуть скликати, якщо виникне необхідність вирішити ті чи інші важливі для держави питання.