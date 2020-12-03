30 ноября СМИ сообщили, что локдаун в Украине введут с 23 декабря по 15 января. Такую информацию они получили от информатора в Кабинете министров Украины, однако в пресс-службе президента заявили, что точной даты введения локдауна пока нет.

Еще есть вариант, что Кабинет министров усилит карантин со 2 по 23 января, но не до уровня локдауна. О сценарии правительства, при котором противоэпидемические меры будут усилены после Нового года, сообщили СМИ со ссылкой на свои источники.

Кабмин якобы не видит смысла в локдауне, ведь деловая активность и так резко падает во время праздничного периода. При этом отмечается, что власти сейчас разрабатывают “3-4 рабочих варианта” усиления карантина.

Позиция СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что локдаун введут в любом случае. Единственный вопрос, который обсуждается, это его сроки.

— Единственный вопрос времени — то ли в декабре, то ли со 2 января. Сейчас идет дискуссия со специалистами по этому поводу. Вчера у Владимира Зеленского прошло совещание, на котором выяснялось, как это будет. То, что локдаун будет — это 100%, — сказал Данилов.

Данилов отметил, что местные советы делают недостаточно для борьбы с распространением коронавируса. Он обратился ко всем мэрам с просьбой, чтобы они включились в процесс и внедряли карантин.

Он добавил, что все будет зависеть от того, как граждане Украины будут выполнять противоэпидемические рекомендации.

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Какие варианты рассматривает Кабмин

Издание LIGA.net со ссылкой на источники в Кабмине узнало три варианта локдауну, которые розгладае правительство:

Первый вариант предусматривает введение жесткого карантина буквально сразу после принятия экономических законов, гарантирующих поддержку бизнеса. Срок ограничений — от двух недель (с 5 декабря) до окончания новогодних праздников.

предусматривает введение жесткого карантина буквально сразу после принятия экономических законов, гарантирующих поддержку бизнеса. Срок ограничений — от двух недель (с 5 декабря) до окончания новогодних праздников. Второй вариант предусматривает введение карантина не ранее 15 декабря, который продлится до окончания рождественских праздников. Этот вариант дает предпринимателям возможность подготовиться к ограничениям. Сейчас это наиболее вероятный план действий, однако все зависит от статистики.

предусматривает введение карантина не ранее 15 декабря, который продлится до окончания рождественских праздников. Этот вариант дает предпринимателям возможность подготовиться к ограничениям. Сейчас это наиболее вероятный план действий, однако все зависит от статистики. Третий вариант предполагает ограничения работы ряда предприятий с 29 декабря на две или три недели. Он даст возможность легче пережить локдаун и спокойно завершить финансовые дела в конце года.

Между тем социологическая группа Рейтинг провела опрос и обнаружила, что 58% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, а 40% — против него.

Также среди украинцев вырос уровень напряженности. 33% граждан испытывают тревогу, в том числе женщины, люди пожилого возраста и те, кто пристально следит за новостями о коронавирусе.

При этом 44% населения поддерживает усиление карантина в выходные дни, но только 34% считают, что это поможет снизить заболеваемость.