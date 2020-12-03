30 листопада ЗМІ повідомили, що локдаун в Україні запровадять із 23 грудня до 15 січня. Таку інформацію вони отримали від інформатора у Кабінеті міністрів України, однак у прес-службі президента заявили, що точної дати запровадження локдауну в Україні поки що немає.

Ще є варіант, що Кабінет міністрів посилить карантин з 2 до 23 січня, але не до рівня локдауну. Про сценарій уряду, за якого протиепідемічні заходи будуть посилені після Нового року, повідомили ЗМІ з посиланням на свої джерела.

Кабмін нібито не бачить сенсу в локдауні, адже ділова активність і так різко падає під час святкового періоду. Водночас наголошується, що влада нині розробляє “3-4 робочих варіанти” посилення карантину.

Позиція РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що локдаун запровадять у будь-якому разі. Єдине питання, яке обговорюється, це його терміни.

– Єдине питання часу – чи то в грудні, чи то з 2 січня. Зараз йде дискусія з фахівцями з цього приводу. Учора у Володимира Зеленського відбулася нарада, на якій з’ясовувалося, як це буде. Те, що локдаун буде – це 100%, – сказав Данілов.

Данілов зазначив, що місцеві ради роблять недостатньо для боротьби з поширенням коронавірусу. Він звернувся до всіх мерів із проханням, щоб вони долучилися до процесу та впроваджували карантинні обмеження.

Він додав, що все залежатиме від того, як громадяни України будуть виконувати протиепідемічні рекомендації.

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Які варіанти розглядає Кабмін

Видання LIGA.net з посиланням на джерела у Кабміні дізналося три варіанти локдауну, які розгладає уряд:

Перший варіант передбачає введення жорсткого карантину буквально відразу після ухвалення економічних законів, що гарантують підтримку бізнесу. Термін обмежень — від двох тижнів (з 5 грудня) до закінчення новорічних свят.

передбачає введення жорсткого карантину буквально відразу після ухвалення економічних законів, що гарантують підтримку бізнесу. Термін обмежень — від двох тижнів (з 5 грудня) до закінчення новорічних свят. Другий варіант передбачає запровадження карантину не раніше 15 грудня, який триватиме до закінчення різдвяних свят. Цей варіант дає підприємцям можливість підготуватися до обмежень. Наразі це найбільш вірогідний план дій, проте все залежить від статистики.

передбачає запровадження карантину не раніше 15 грудня, який триватиме до закінчення різдвяних свят. Цей варіант дає підприємцям можливість підготуватися до обмежень. Наразі це найбільш вірогідний план дій, проте все залежить від статистики. Третій варіант передбачає обмеження роботи низки підприємств з 29 грудня на два чи три тижні. Він дасть можливість легше пережити локдаун і спокійно завершити фінансові справи в кінці року.

Тим часом соціологічна група Рейтинг провела опитування та виявила, що 58% українців підтримують запровадження локдауну на новорічні свята, а 40% – проти нього.

Зокрема серед українців зріс рівень напруженості: 33% громадян відчувають тривогу, зокрема жінки, люди літнього віку та ті, хто пильно стежить за новинами про коронавірус.

Водночас 44% населення підтримує посилення карантину на вихідні дні, однак лише 34% вважають, що це допоможе знизити захворюваність.