Новоизбранный мэр Черновцов Роман Кличук против введения полного локдауна без внедрения компенсационной политики для местных советов.

Об этом Роман Кличук заявил в интервью одному из украинских изданий.

— Сейчас в местном бюджете — дыра в 150 млн и огромные задолженности коммунальных предприятий. А что будет дальше, если город не получит какие-то компенсаторные механизмы? Если Кабмин принимает решение о локдауне, то он должен принять решение, каким образом он поможет местным советам, — сказал Кличук.

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Он уверен, что решение о локдауне в стране необходимо принимать совместно со всеми городскими головами.

Кличук добавил, что городские головы должны убедить Кабмин не вводить локдаун и учесть все риски.

По состоянию на 3 декабря в Черновцах зафиксировали 34 432 случая заражения коронавирусом.

Мэр Черновцов

29 ноября в Черновцах прошел второй тур местных выборов.

По результатам, на выборах победил бывший депутат областного совета Роман Кличук. Политик представляет политическую партию Единственная альтернатива.

Фото: Роман Кличук